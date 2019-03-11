Ездить – дорого: Как жители Мариуполя экономят из-за подорожания проезда (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) выросли тарифы на проезд. Билет на автобус стоит 8 грн, в на трамвай и троллейбус – 7 грн. Люди, чтобы сэкономить, покупают проездные.

По площади Мариуполь равен маленькой стране, такой как Лихтенштейн. Чтобы добраться до работы горожане преодолевают значительные расстояния. Мариупольчанка Татьяна Рудюк считает, что когда времени достаточно – можно и прогуляться. Хоть 8 грн, но сэкономишь. «Если две остановки, три остановки даже, то можно рассмотреть вопрос при хорошей погоде пройтись пешком», – говорит она.

Если надо быстро, еще и в другой район – без транспорта никак. Студент Никита Ковтуненко успевает и лекции посетить, и в теннис поиграть. Иногда за день – по 5 раз ездит на коммунальных автобусах. Как только тариф подняли – купил проездной, потому что так получается в 4 раза дешевле. «Проездной на месяц стоит, троллейбус, трамвай автобус, эти 15А, 12А, 165 гривен. Студенческий, да», – сказал он.

Такой билет есть и у мариупольчанки Ирины Кондратенко. Однако пользуется им «через раз». Потому что троллейбусы ездят медленнее маршруток. И добраться на коммунальном транспорте можно не везде. Однако девушка нашла выход – приобрела велосипед. «До работы – на велике. Занимает это у меня быстрее, чем даже проехать на маршрутке, то есть минут 30. Но это намного удобнее. Плюс это спорт и удовольствие», – делится она.

Продавцы в магазине рассказали, что с каждым годом желающих на двухколесный транспорт становится больше. На велосипеды пересаживаются и пассажиры автобусов, и владельцы автомобилей. «Стоимость велосипеда – это 10 раз заправить бак. Ориентировочно где-то в районе 10 тысяч стоит хороший фирменный велосипед. С некоторыми натяжками – от 8 тысяч», – рассказал продавец велосипедов Денис Сидаш.

Велосипед «есть не просит», а уход – минимальный. По подсчетам продавцов, «окупится» велосипед где-то за год.

Напомним, 22 февраля на заседании исполнительного комитета Мариупольского горсовета было принято решение о повышении с 1 марта стоимости проезда в общественном коммунальном и частном транспорте на 2 грн. Кроме того, в 2019 году запланировано два повышения цен – в марте и августе. В этой связи жители Мариуполя 3 марта провели акцию протеста против подорожания тарифа на проезд, перекрыв дорогу.

Источник: ТК «Донбасс»

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