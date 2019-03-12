Безумная радуга над Донецком: Очевидцы делятся увиденным (Фото, видео). Новости

Вечером 11 марта жители неподконтрольного украинской власти Донецка наблюдали необычное природное явление. Они продолжают делиться впечатлениями от увиденного.

«Сегодня с полдня шел дождь. Шел себе и шел. Но ближе к вечеру тучи сгустились, и на улице стало вдруг темно. И гроза. И вдруг, тучи расступились, и вышло солнце… на фоне радуги…. И вечером опять вернулся "день"», – поделилась с «Донецкими новостями» дончанка Екатерина.

Фотограф Евгения Карпачева также запечатлела перемены погоды. «Пошли гулять в парк. И я думала – погода плохая, сделаем кружок и домой. А тут так потемнело, я даже не поняла, что гром начал греметь, думала бумканье. А уж когда молнии пошли, вот тут-то я рысью и побежала, уже под ливнем, спасибо остановка рядом была… А потом такая красота началась, что я и забыла, что вымокла вся», – комментирует она.

Евгения и иные жители города в сети делятся своими фото и видео:

Видео дончанки Виктории Туки

Иные дончане подтверждают красоту природного явления:

Павел: «Сейчас смешно, а я переодевался после вечерней службы, а за окном – фигак и темно!!! и грохот!!! подумал, что накроет сейчас))) матерился)))) а на улице красота такая!!!! Радуга была просто безумная! Яркая, как прожектор, и двойная!!!)))»

Елена: «Я ехала в маршрутке часов в шесть вечера. Начался очень сильный дождь. Даже ливень. Потом начала сверкать молния… Ну, а гром был позже. Через время дождь прошел. Ветер прогнал тучи, вышло солнышко (как показалось). И я увидела радугу. Красотища! Несколько минут еще я ее наблюдала. А потом маршрутка свернула, и я ее потеряла....»;

Галина: «А перед этим каааааак сверкнет что-то за окном, потом каааааак громыхнет!!!!!... Я не сразу поняла, что это гроза!! Настоящая!»;

Владимир: «Я с Текстиля видел полный полукруг на 180' - от земли до земли!!! Красотища неописуенная!!»;

Евгений Ясенов: «На нулевом блокпосту это производит особенно сильное впечатление».

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