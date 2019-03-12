Тройное ДТП в Донецке: Столкнулись грузовик и две легковушки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с участием двух легковых и одного грузового авто. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 11 марта на кольце в районе «Мотеля»: грузовик на большой скорости врезался в легковое авто, которое от удара въехало в другой легковой автомобиль.

Очевидцы делятся кадрами с места ДТП:

«Но это уже когда их с кольца оттащили. Саму аварию там толку фоткать не было, фура собой все закрыла», – пишет Алина. Также она публикует фото:

Также они обсуждают детали аварии:

«Favens»: «А виновник-то, похоже, "Камаз", который добавил почти в два раза кинетической скорости "Ланосу"»;

«Сильмариллион»: «Фигасе, там цепная реакция»;

Кирилл: «ДТП на "Мотеле" (на кольце) 11.03.2019. Мимо проезжал, видел 2 легковушки (битые) и фуру».

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