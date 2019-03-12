Обвиняемый в смертельном ДТП в Сватово добился отвода всего состава суда. Новости

В Сватовском районном суде провели подготовительное заседание по ДТП, которое произошло вблизи моста через реку Красную в прошлом году 28 ноября. В этот день грузовик с песком протаранил 4 машины на спуске с горы в г. Сватово Луганская обл.). В результате ДТП погибли 4 человека, 7 – травмированы.

Адвокат обвиняемого подал ходатайство об отводе судьи и всего состава Сватовского районного суда. Его на заседании зачитала судья Любовь Бабичева: «Заявляю отвод судье Бабичевой, а также всему составу Сватовского районного суда для полного и непредвзятого рассмотрения дела, так как потерпевшие по данному уголовному производству являются близкими родственниками и отцом судьи Сватовского районного суда».

В ДТП погиб отец одной из судей Сватовского районного суда. Это – основание для отвода, считает обвиняемый, поскольку это ставит под сомнение объективность всего состава суда. Прокурор, потерпевшие и их адвокат с этим не согласны. «Мы высказали свое мнение о том, чтобы не удовлетворять данное ходатайство, чтобы судья Бабичева рассматривала это дело здесь – в Сватовском суде», – говорит адвокат потерпевших Олег Столяренко.

Несмотря на это, судья ходатайство удовлетворила и вынесла решение передать рассмотрение уголовного дела в суд, который определит автоматизированная система документооборота.

Как сообщалось ранее, 28 ноября 2018 года в г. Сватово произошло смертельное ДТП, в результате которого 4 человека погибли и 7 получили телесные повреждения разной степени тяжести. В феврале 2019 года обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя г. Лисичанска (Луганская обл.) был направлен в суд. Виновнику смертельной аварии грозит до 10 лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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