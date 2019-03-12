В «ЛНР» женщина зарезала и ограбила пенсионерку. Новости

В неподконтрольном Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) задержали местную жительницу 1976 года рождения, подозреваемую в убийстве пенсионерки. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».
Отмечается, что в апреле 2018 года был обнаружен труп женщины 1939 года рождения. Потерпевшей было нанесено 9 колото-резанных ножевых ран в область грудной клетки и брюшной полости.
«Я пришла к бабушке, у которой решила попросить деньги, но она не дала. Я ей нанесла несколько ножевых ударов, нашла в доме деньги, карточку и водку, развернулась и ушла», – рассказала задержанная.
По данному факту проводятся дальнейшие «следственные действия», заявили в «МВД ЛНР».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
Читайте также:
- В «ЛНР» мужчина избил до смерти пенсионерку
- В «ЛНР» подрались двое мужчин, один из них зарезал собутыльника
- В «ЛНР» жестоко убили пенсионерку
- В «ЛНР» собутыльник ударом в сердце убил мужчину
- В «ЛНР» мужчина убил отца, тело вынес на балкон, а потом вывез и поджог
- В «ЛНР» мужчина убил сожительницу и ее дочь
- Убийство в «ЛНР»: Мужчина избил и изнасиловал пенсионерку
Комментарии