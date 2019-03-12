В «ЛНР» женщина зарезала и ограбила пенсионерку. Новости

В неподконтрольном Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) задержали местную жительницу 1976 года рождения, подозреваемую в убийстве пенсионерки. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что в апреле 2018 года был обнаружен труп женщины 1939 года рождения. Потерпевшей было нанесено 9 колото-резанных ножевых ран в область грудной клетки и брюшной полости.

«Я пришла к бабушке, у которой решила попросить деньги, но она не дала. Я ей нанесла несколько ножевых ударов, нашла в доме деньги, карточку и водку, развернулась и ушла», – рассказала задержанная.

По данному факту проводятся дальнейшие «следственные действия», заявили в «МВД ЛНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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