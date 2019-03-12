В Славянске повредили ограждение на стройплощадке храма (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) неизвестные выкорчевали столбы и погнули ограждение на третий день после начала строительства храма Украинской автокефальной церкви. 9 секций забора из сварной сетки, за каждую из которых заплатили по 500 грн, здесь установили за деньги из пожертвований верующих.

Участок забора был смонтирован в пятницу, 8 марта. «Столбы остались целые, а полотна побили и погнули. Был сломан столб на углу, позвонили со стоянки, мы приехали забрали, он лежал. Мы все выровняем, это не проблема. Проблема в том, что это делают», – рассказывает прораб Валерий Дубовик.

«В планах – хотя бы сделать иконную лавку, хотя бы начать часовню и вырыть котлован под храм. Первый пункт – поставить забор. Сейчас видим, что это сложно», – добавил он.

Как отметил глава общественной организации «Вместе Славянск» («Гуртом Слов'янськ») Александр Белименко, церковь, которая здесь скоро будет построена, имеет важное значение для местных жителей.

Землю под строительство храма Украинской автокефальной церкви в Славянске священники просили у местных властей около 20 лет. Решением сессии городского совета 34 сотки на улице Учительской для строительства храма выделили в июне 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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