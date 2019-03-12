Бизнеса нет: В Горловке пустуют рекламные площади (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) проехал по городу. Кадрами поездки он поделился в соцсетях.
Горловчанин запечатлел кадры, чтобы показать, что в городе достаточно много людей. При этом в глаза бросается огромное количество пустующих рекламных площадей: билборды ободраны и ржавеют. По дороге от остановки в районе «Амстора» на 5-м квартале и до железнодорожных мостов после остановки «Кочегарка» – рекламными проспектами заняты примерно 10% площадей. Возле остановки у рынка «Александрия» билборд и вовсе рухнул. «Билборд упал», – отметил автор.
Олег сообщил, что, по его мнению, в Горловке сейчас проживают примерно 200 тысяч человек.
Пользователи соцсетей прокомментировали это утверждение. И обратили внимание на факт пустующих билбордов, что говорит об отсутствии бизнеса в городе:
- Артем: «Скажите, а где работают все эти 200 тысяч горловчан?»;
- «Gene K4»: «Спасибо, но, если честно, то депрессивно. Человек, безусловно, привыкает ко всему, но на свете много мест, где жить все же лучше»;
- Юлия: «Уже никому не интересно, есть люди или нет. Интересно – есть ли жизнь у этих людей? Судя по тому, что половина рекламных площадей пустует – бизнеса в Горловке нет, а это один из показателей уровня жизни».
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