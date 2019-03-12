Сводка из зоны ООС за 11 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 1 обстрел украинских позиций. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

11 марта противник обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе города Авдеевка.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения Киева за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 12 единиц. Под огнем оказались поселок Зайцево на северной окраине Горловки и Ясиноватая. При обстрелах применялись автоматические гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелу подвергся район села Сокольники. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и вооружения БМП».