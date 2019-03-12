Правозащитникам не дали выступить в Верховной Раде с докладом о проблемах переселенцев. Новости

Правозащитникам не дали выступить в Верховной Раде на заседании 19 февраля этого года, приуроченном к годовщине российской агрессии в Украине, с докладом о проблемах внутренне перемещенных лиц и жителей неподконтрольного Донбасса и Крыма. Об этом рассказала менеджер по адвокации «Центра информации о правах человека» Алена Лунева.

«Мы были делегированы правозащитным сообществом. Была возможность делегировать только двух спикеров для выступления в Верховной Раде. Мы разделили тезисы, чтобы не повторяться, и разработали два полноценных выступления. Но накануне 19 февраля нам позвонили и сказали, что сценарий изменен, мы не сможем выступить, нас заменили другими спикерами. Это случилось после того, как мы уже отправили тезисы наших выступлений», – говорит она.

По ее словам, правозащитники «не вписывались» в торжественный формат этого заседания парламента, поскольку хотели говорить о нерешенных проблемах переселенцев и жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.

«Можно очень долго говорить, что Россия действительно виновница всех наших бед. Говорить, что люди страдают из-за военной агрессии, но есть то, что Украина должна сделать, за что Украина несет ответственность, о которой нельзя забывать даже тогда, когда Путин во всем виновен. Именно об этом мы хотели говорить. Мы не можем решить вопрос военной агрессии РФ, но есть то, что Украина может сделать для своих граждан уже сейчас», – заявила Лунева.

Как сообщалось ранее, 19 февраля 2019 года в Верховной Раде президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины о курсе на вступление в НАТО и ЕС. На заседании парламента присутствовали иностранные дипломаты и представители Евросоюза.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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