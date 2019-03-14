Коньяк, водка, пиво: Жительница Горловки показала цены на алкоголь (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в супермаркете «Авоська». Цены на алкоголь она опубликовала в соцсети.
Так, в магазине можно купить:
- коньяк 3 звезды – от 211 руб. (86 грн по местному курсу на 14.03.2019);
- коньяк 4-5 звезд – от 299 руб. (122 грн) за поллитра;
- водку – от 120 руб. (49 грн) за поллитра;
- вино – от 199 руб. (81 грн) за бутылку объемом 0,7 л;
- вермут – от 249 руб. (101 грн) за поллитра;
- слабоалкогольные напитки («Джин-тоник», «Shake») – от 46 руб. (19 грн);
- пиво – от 29 руб. (12 грн) за поллитровую стеклянную бутылку.
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