На Донбассе снизилось количество жертв среди мирного населения, – ООН. Новости

В 2019 году исполняется 5 лет с начала агрессии России в Украине и начала войны на Донбассе, а вооруженный конфликт продолжает влиять на жизнь граждан всей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

По ее словам, за последние месяцы вооруженный конфликт на Донбассе продолжает влиять не только на население всей Украины, но и непосредственно на более 5 млн украинцев, проживающих по обе стороны вблизи линии разграничения, включая более 1 млн переселенцев.

«Мужчины, женщины, девочки и мальчики, которые оказались как в ловушке в зоне конфликта, продолжают страдать, лишаются жизней, детства, здоровья, имущества и работы. Несмотря на это, их надежда не угасла – уже более 5 лет они надеются на мир», – заявила Фрейзер

Она напомнила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала работать в разных частях Украины, в том числе и на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, в марте 2014 года.

«С середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Погибли мужчина и женщина, а 11 мужчин и 3 женщины были ранены», – сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«В 2018 году мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения: 55 человек погибли, и 224 – были ранены. Это в 2 раза меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году, и самый низкий годовой показатель жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Но нужно помнить, что в целом более 3 тыс. гражданских лиц были убиты с начала конфликта, и до 9 тыс. получили ранения», – подчеркнула Фрейзер.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.