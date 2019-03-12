Ситуация в зоне вооруженного конфликта на Донбассе остается нестабильной, – ООН. Новости

Ситуация в зоне вооруженного конфликта на Донбассе остается нестабильной, а мирное население продолжает страдать из-за непрекращающихся обстрелов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Я хотела бы остановиться на одном недавнем примере, который демонстрирует, насколько нестабильной является ситуация в зоне конфликта. 1 марта 15 гражданских лиц в селах Травневое и Гладосово, среди которых был 6-летний ребенок, спешили на социальный автобус. Они направлялись в соседний город – в Бахмут. Вдруг начался обстрел, люди упали на землю и лежали на земле полчаса. Снаряды разрывались в трех метрах от них», – рассказала она.

«Стороны конфликта могут остановить боевые действия и свести количество жертв к нулю, придерживаясь режима прекращения огня и просто не обстреливая гражданские районы. Кроме того, должна существовать государственная политика компенсации тем, кто потерял родственников, тем, кто получил ранения, тем, чье имущество уничтожено или повреждено. Такой политики сейчас нет, но ее внедрение станет существенным элементом для установления мира и примирения в будущем», – подчеркнула Фрейзер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине также сообщила, что с середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

Читайте также: