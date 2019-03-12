В ООН настаивают на отмене справок ВПЛ для пенсионеров из неподконтрольного Донбасса. Новости

Свыше 700 тыс. пенсионеров, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, с 2014 года и до сих пор лишены возможности получать свои законные пенсии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Это прямой результат государственной политики, которой право на пенсию привязано к регистрации как ВПЛ и процедуре верификации, следующей вслед за такой привязкой», – сказала она.

«Наша рекомендация остается неизменной. Следует немедленно аннулировать привязку доступа к пенсии к регистрации в качестве ВПЛ. Люди должны иметь одинаковый доступ к пенсии, независимо от того, где они проживают. Эти люди платили взносы в существующую систему всю свою жизнь. Они верили в эту систему, а теперь не могут получить то, что им принадлежит», – подчеркнула Фрейзер.

Ранее председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявляла, что выплата пенсий жителям Донбасса для украинских властей – это тест на стабильный мир и проверка на реализацию социальной справедливости. Она также подчеркивала, что в сентябре 2018 года Верховный суд Украины поддержал ранее принятое решение от 3 мая 2018 года по Образцовому делу относительно выплаты пенсии ВПЛ, несмотря на показатели верификации, но проблема выполнения этого решения находится в политической плоскости.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

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