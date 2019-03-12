ООН продолжает фиксировать нарушения прав человека в «Л-ДНР». Новости

ООН продолжает следить за ситуацией с правами человека в «Л-ДНР», несмотря на действующие ограничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Некоторые из наших основных выводов относительно прав человека по ту сторону линии разграничения следующие. На гражданское население продолжает распространяться действие произвольных решений структур, учрежденных с нарушением законодательства и Конституции Украины. Продолжаются системные посягательства на права человека, таких как практика 30-дневного ареста. Мы еще раз акцентируем на регулярном, беспрепятственном и конфиденциальном доступе международных наблюдателей к задержанным, как существенной гарантии их защиты», – сказала она.

«Гражданское пространство на территориях, которые контролируются самопровозглашеными "ДНР" и "ЛНР", остается крайне ограниченным. Люди не могут полностью реализовать свое право на свободу мнения и свободу выражения взглядов, свободу мирных собраний и объединения, а также свободу вероисповедания», – подчеркнула Фрейзер, напомнив, что в «ДНР» с июня 2017 года и до сих пор удерживается под арестом украинский журналист Станислав Асеев.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта, но ситуация в зоне боевых действий остается нестабильной.

Фрейзер также заявила, что из-за государственной политики Украины, свыше 700 тыс. пенсионеров, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе, с 2014 года и до сих пор лишены возможности получать свои законные пенсии.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

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