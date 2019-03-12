В ООН надеются, что «Л-ДНР» продолжат передачу осужденных Украине. Новости

С декабря 2018 года по февраль 2019 года из «Л-ДНР» передали на подконтрольную украинским властям территорию 88 человек, осужденных до начала вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Мы приветствуем процесс перевода лиц, осужденных до начала конфликта, с территории, которая контролируется самовопровозглашенной "ДНР", и два первые таких перевода с территории, которая контролируется самопровозглашенной "ЛНР"», – сказала она.

«Надеемся, что этот процесс продолжится, потому что намного больше лиц, осужденных до начала конфликта, хотят быть переведенными, чтобы быть ближе к своим семьям», – заявила Фрейзер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта, но ситуация в зоне боевых действий остается нестабильной.

Фрейзер также заявила, что из-за государственной политики Украины, свыше 700 тыс. пенсионеров, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе, с 2014 года и до сих пор лишены возможности получать свои законные пенсии.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

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