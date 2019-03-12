С указанием даты и обстоятельств: Правозащитники рассказали, сколько людей погибло на Донбассе (Инфографика). Новости

В базе правозащитников общественной организации «Харьковская правозащитная группа» (ХПГ) есть данные о 3144 погибших мирных жителях на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор ХПГ Евгений Захаров. Пресс-конференция «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.» прошла сегодня, 12 марта.

По его словам, специалисты осуществляли мониторинговые визиты в расположенные вдоль линии разграничения населенные пункты и собирали информацию об убийствах, пытках, незаконных лишениях свободы, незаконном удержании под стражей и других экстраординарных нарушениях прав человека. Кроме того, были собраны сведения о погибших, раненых среди мирного населения, о пострадавшем от обстрелов имуществе.

Также сведения собирались путем отправки запросов в органы местного самоуправления, путем общения с родственниками пострадавших. На основании полученных данных был создан доклад о насильственных преступлениях, которые были совершены на Донбассе в ходе вооруженного конфликта. Доклад был направлен в офис прокурора ЕСПЧ в Гаагу. «Информация о преступлениях – это то, что мы собрали», – сказал Захаров.

По его словам, в базе ХПГ есть данные о 3144 погибших на Донбассе мирных жителях. «С указанием ФИО, места, где это случилось, даты и обстоятельств гибели», – сообщил Захаров.

*Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

Читайте также: