В Украине нарушаются права человека на справедливое судебное рассмотрение, – ООН. Новости

С середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года в Украине зафиксировано 89 нарушений прав на справедливое судебное рассмотрение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«В частности, это оказание давления для получения признаний или подписания соглашений о признании вины», – отметила она.

«Длительные судебные рассмотрения являются системной проблемой в Украине. Сейчас ситуация обостряется из-за нехватки судей. Как результат: лица, задержанные по обвинениям, связанным с конфликтом на Донбассе, таким как терроризм или посягательство на территориальную целостность Украины, проводят под арестом в досудебном порядке до нескольких лет», – заявила Фрейзер.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта, но ситуация в зоне боевых действий остается нестабильной.

Фрейзер также заявила, что из-за государственной политики Украины, свыше 700 тыс. пенсионеров, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе, с 2014 года и до сих пор лишены возможности получать свои законные пенсии.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

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