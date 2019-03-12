В Украине нарушаются права человека на справедливое судебное рассмотрение, – ООН. Новости

С середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года в Украине зафиксировано 89 нарушений прав на справедливое судебное рассмотрение. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.
«В частности, это оказание давления для получения признаний или подписания соглашений о признании вины», – отметила она.
«Длительные судебные рассмотрения являются системной проблемой в Украине. Сейчас ситуация обостряется из-за нехватки судей. Как результат: лица, задержанные по обвинениям, связанным с конфликтом на Донбассе, таким как терроризм или посягательство на территориальную целостность Украины, проводят под арестом в досудебном порядке до нескольких лет», – заявила Фрейзер.
Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщила, что с середины ноября 2018 года по середину февраля 2019 года на Донбассе зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта, но ситуация в зоне боевых действий остается нестабильной.
Фрейзер также заявила, что из-за государственной политики Украины, свыше 700 тыс. пенсионеров, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе, с 2014 года и до сих пор лишены возможности получать свои законные пенсии.
*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.
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