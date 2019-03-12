Расформировать МинВОТ: Переселенцев зовут на Майдан. Новости

Общественная организация «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины» («Українська народна рада Донеччини та Луганщини») 13 марта проведет акцию на Майдане в Киеве. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает соорганизатор акции, журналист Татьяна Заровная на своей странице в Facebook.

Как отметила Заровная, все желающие могут присоединиться: акция на Майдане, на ступенях Монумента Независимости начнется 13 марта в 18:30. «Мы, украинцы с луганскими и донецкими корнями, каждый год 13 марта здесь проводим традиционную акцию памяти и единения. Вместе вспомним наших погибших товарищей и близких», – написала журналист.

Активисты также планируют озвучить позицию по Министерству по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. «Будет озвучена наша позиция по МинВОТ (а она проста: МинВОТ не нужно). Профильное министерство оказалось бесполезным», – сообщила соорганизатор акции.

«Ждем всех! Берите лампадки, фото ваших погибших на фронте и на Майдане. Думаю, будет возможность выступить. Единственная просьба: мы не агитируем за конкретных кандидатов – уважаем свободу выбора и мнения других», – добавила она.