Под украинские песни: В соцсетях обсуждают празднование Масленицы в Донецке (Фото). Новости

В «масленичные выходные» в неподконтрольном украинским властям Донецке празднование Масленицы в Петровском районе проходило под эстрадные украинские песни. Об этом сообщил житель Донецка Андрей Сафронов в соцсети.
Выступление песенного коллектива на украинском языке было встречено аплодисментами. Люди, среди которых было много детей, собрались в хоровод и танцевали под песни.
При этом в соцсетях люди по-разному восприняли данную новость. В частности, на неподконтрольной украинским властям территории многие отнеслись неодобрительно к подобной инициативе:
- Андрей: «Я, конечно, все понимаю. Если вам так нравятся украинские песни, то почему бы вам не слушать их у себя дома, а еще лучше – переехать на ПМЖ в Тернополь?»;
- Александр: «С*ка, еще бы "Ще не вмерла" затянули…»;
- Артем: «Ох**ть! Простите! Но других слов нет. Инициаторов, защитников мовы – выпороть»;
- Алексей: «Украинизация».
Многие с такой оценкой не согласны:
- Владимир: «Так а шо плохого??»;
- Антон: «Ну а что тут такого, в ДНР и ЛНР украинский – официальный язык».
На подконтрольной украинским властям территории люди также обсуждают украинские песни в Донецке. Мнения тоже разделились. Одни сочли такую инициативу – «перекрашиванием»:
- Руслан: «Донецк-2019. Масленица. Это они так стараются переобуться или что?»;
- «Сине-желтый»: «Переобуваются»;
- Виталий: «Запущен процесс перекрашивания».
Однако есть и те, кто отнесся одобрительно:
- Людмила: «Флаги не те только… Моя Петровка рулит, ибо защитнички уже достали»;
- Ме»: «До слез. А в общем – это про то, что не все пропало в нашем Донецке»;
- «Leothecat»: «Они там ох**нели? А на подвал?? Это ж 100% укроДРГ! А если честно – грустно...».
- Евгений: «Собственно, пост и автор только доказывают, что только людям культуры наплевать на распри, войны, ссоры... Они люди мира, созданные строить мосты, а не рушить их»;
- «Временный Донецк»: «Наверняка у кого-то из рядом стоящих конкретно подгорает».
Комментарии