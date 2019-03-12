Под украинские песни: В соцсетях обсуждают празднование Масленицы в Донецке (Фото). Новости

В «масленичные выходные» в неподконтрольном украинским властям Донецке празднование Масленицы в Петровском районе проходило под эстрадные украинские песни. Об этом сообщил житель Донецка Андрей Сафронов в соцсети.

Выступление песенного коллектива на украинском языке было встречено аплодисментами. Люди, среди которых было много детей, собрались в хоровод и танцевали под песни.

При этом в соцсетях люди по-разному восприняли данную новость. В частности, на неподконтрольной украинским властям территории многие отнеслись неодобрительно к подобной инициативе:

Андрей: «Я, конечно, все понимаю. Если вам так нравятся украинские песни, то почему бы вам не слушать их у себя дома, а еще лучше – переехать на ПМЖ в Тернополь?»;

Александр: «С*ка, еще бы "Ще не вмерла" затянули…»;

Артем: «Ох**ть! Простите! Но других слов нет. Инициаторов, защитников мовы – выпороть»;

Алексей: «Украинизация».

Многие с такой оценкой не согласны:

Владимир: «Так а шо плохого??»;

Антон: «Ну а что тут такого, в ДНР и ЛНР украинский – официальный язык».

На подконтрольной украинским властям территории люди также обсуждают украинские песни в Донецке. Мнения тоже разделились. Одни сочли такую инициативу – «перекрашиванием»:

Руслан: «Донецк-2019. Масленица. Это они так стараются переобуться или что?»;

«Сине-желтый‏»: «Переобуваются»;

Виталий: «Запущен процесс перекрашивания».

Однако есть и те, кто отнесся одобрительно: