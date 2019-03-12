Под украинские песни: В соцсетях обсуждают празднование Масленицы в Донецке (Фото). Новости

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Под украинские песни: В соцсетях обсуждают празднование Масленицы в Донецке (Фото)

ДН

12.03.19 15:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В «масленичные выходные» в неподконтрольном украинским властям Донецке празднование Масленицы в Петровском районе проходило под эстрадные украинские песни. Об этом сообщил житель Донецка Андрей Сафронов в соцсети.

Выступление песенного коллектива на украинском языке было встречено аплодисментами. Люди, среди которых было много детей, собрались в хоровод и танцевали под песни. 

При этом в соцсетях люди по-разному восприняли данную новость. В частности, на неподконтрольной украинским властям территории многие отнеслись неодобрительно к подобной инициативе:

  • Андрей: «Я, конечно, все понимаю. Если вам так нравятся украинские песни, то почему бы вам не слушать их у себя дома, а еще лучше – переехать на ПМЖ в Тернополь?»;
  • Александр: «С*ка, еще бы "Ще не вмерла" затянули…»;
  • Артем: «Ох**ть! Простите! Но других слов нет. Инициаторов, защитников мовы – выпороть»;
  • Алексей: «Украинизация».

Многие с такой оценкой не согласны:

  • Владимир: «Так а шо плохого??»;
  • Антон: «Ну а что тут такого, в ДНР и ЛНР украинский – официальный язык».

На подконтрольной украинским властям территории люди также обсуждают украинские песни в Донецке. Мнения тоже разделились. Одни сочли такую инициативу – «перекрашиванием»:

  • Руслан: «Донецк-2019. Масленица. Это они так стараются переобуться или что?»;
  • «Сине-желтый‏»: «Переобуваются»;
  • Виталий: «Запущен процесс перекрашивания».

Однако есть и те, кто отнесся одобрительно:

  • Людмила: «Флаги не те только… Моя Петровка рулит, ибо защитнички уже достали»;
  • Ме»: «До слез. А в общем – это про то, что не все пропало в нашем Донецке»;
  • «Leothecat»‏: «Они там ох**нели? А на подвал?? Это ж 100% укроДРГ! А если честно – грустно...».
  • Евгений: «Собственно, пост и автор только доказывают, что только людям культуры наплевать на распри, войны, ссоры... Они люди мира, созданные строить мосты, а не рушить их»;
  • «Временный Донецк‏»: «Наверняка у кого-то из рядом стоящих конкретно подгорает».

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