В ООН проанализировали последствия инцидента вблизи Керченского пролива. Новости

В ООН проанализировали последствия инцидента вблизи Керченского пролива и отобразили это в очередном докладе* по правам человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Мы проанализировали последствия морского инцидента вблизи Керченского пролива. В докладе отмечается, что 24 задержанным членам украинских экипажей, которые сейчас содержатся под стражей в Москве, следует обеспечить защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом», – сказала она.

«Это значит, что с ними следует обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и оказывать им медицинскую помощь», – заявила Фрейзер.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.

*25-й доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года.

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