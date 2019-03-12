Группа «Сапфир»: Контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть «ЛНР» (Фото, Видео). Новости

Украинские спецслужбы разоблачили созданное в «ЛНР» Генштабом ВС РФ специальное информационное подразделение и агентурную сеть спецслужб России, которые действовали на подконтрольной украинской власти территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.

По его словам, агентурная сеть российских спецслужб под кодовым названием «Сапфир» дислоцировалась в неподконтрольном украинским властям Луганске, ее куратором был сотрудник ГУ Генштаба ВС РФ подполковник Александр Сазонов с оперативным псевдонимом «Павел Бодров».

«Мы установили, что в состав подразделения "Сапфир" входит 15 идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой "народной милиции ЛНР", которые находятся на временно оккупированных территориях. Возглавляет подразделение завербованная военной разведкой России гражданка Украины – Василина Екатерина Геннадьевна 1988 года рождения, которая проживает в Луганске», – заявил Левченко.

«Для координации работы группы "Сапфир" с "органами власти и управлениями ЛНР" и содействия ее работе представители российской военной разведки использовали завербованного ними "советника правительства ЛНР", гражданина Украины Тимохина Андрея Владимировича с позывным "Князь" 1963 года рождения, проживающего в Луганске», – продолжил глава военной контрразведки СБУ.

Он сообщил, что для дискредитации ВСУ и высшего руководства Украины участники группы «Сапфир» готовили и распространяли в социальных сетях различную фейковую информацию, а также призывы от имени якобы патриотических сил к проведению массовых акций, направленных на борьбу с коррупцией и импичмент президенту Украины.

Сотрудники военной контрразведки и Главного управления СБУ Украины в Донецкой и Луганской областях задержали агентов-информаторов Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

«Во время проведения обысков у них изъяли более 20 устройств для связи, которые использовались для проведения шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации с размещенной на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВСУ, другие сведения военного характера, а также свыше 20 SIM-карт украинских и российских операторов и флэш-накопители. Также изъята символика РФ и так называемых "народных республик"», – сообщил глава военной контрразведки СБУ.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На сегодня следственные действия продолжаются», – добавил Левченко.