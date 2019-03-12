Женщины бросались: Гиркин (Стрелков) рассказал, как сторонники «ДНР» защищали украинских военных. Новости

На период начала военных действий на Донбассе, в апреле-мае 2014 года, 20-30% населения не поддерживали пророссийские силы. Кроме того, местное население, симпатизировавшее «ДНР», не позволяло «ополчению» убивать украинских военных. Об этом на пресс-конференции в Самаре (Россия) заявил экс-лидер «ополчения» Донбасса периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков).

«В апреле-мае мне было очень тяжело, потому что я практически не мог применить свои навыки для нанесения противнику поражения. Это было связано с тем, что мы воевали не на чужой территории, где можно жечь, разрушать, взрывать, совершать любые диверсии. Мы воевали на дружественной территории. Поэтому взрывать, условно говоря, линии электропередач, чтобы прекратить вещание украинского телевидения, мы не могли. Это оставило бы без света население, которое нас в основном – 70-80% – поддерживало», – сказал он.

Стрелков также констатировал, что на первоначальном этапе «мы не могли даже стрелять в украинских военных, даже когда они обустраивали блокпосты на нашей территории». «Причина – они первые тогда в нас не стреляли. А если бы мы начали их убивать, то население восприняло бы это как "вы убиваете наших мальчиков, зачем вы это делаете?". Например, мы разоружали колонну десантников в Краматорске, и мне пришлось угрожать командиру, что я сожгу всю их броню, но все равно не выпущу отсюда. И в этот момент женщины буквально бросались между мной и им, и начинали защищать этого майора. Причем, это те же самые женщины, которые участвовали в остановке этой колонны», – рассказал он.

Экс-лидер «ополчения» опроверг первоначальные заявления «ДНР», что вся указанная колонна десантников перешла на сторону «ДНР». «Перешли всего 5 человек – один офицер и 4 контрактника, да и то не сразу», – констатировал он.

«Естественно, если бы мы воевали на враждебной территории, а я бы командовал классическим партизанским отрядом, то, наверное, я бы применял более жесткие методы. А так в первые дни мы вообще не могли стрелять. И при захвате полицейских учреждений я давал категорическую установку, чтобы не погиб ни один военный с той стороны. Диверсии же применяются, если бы мы действовали на территории, оккупированной противником, когда каждый солдат противника является врагом. В данном же случае каждый солдат противника являлся гражданином существующего государства Украина», – резюмировал он.

Как ранее признался Гиркин (Стрелков), оружие для начала военных действий на Донбассе в 2014 году было взято в аннексированном до этого Крыму.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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