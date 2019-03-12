Правозащитники зафиксировали на Донбассе 108 случаев убийства (Инфографика). Новости

Правозащитники задокументировали 108 случаев убийства на востоке Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров на пресс-конференции «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.», которая прошла сегодня, 12 марта.

При этом 83% убийств были зафиксированы на неподконтрольной украинской власти территории и 17% на территории, которая контролируется правительством Украины. «У нас в базе данных 108 случаев убийства. Среди них 50 мирных, 58 военнопленных... 78 – внесудебные казни. 24 были замучены до смерти в плену и 6 людей погибли от единичных выстрелов. В целом, в этих данных о погибших таким образом 83% собрано на неподконтрольной территории и 17% на территории, которая контролируется правительством Украины», – сказал Захаров.

* Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

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