Чуть ли не на коленях умоляли: Гиркин (Стрелков) пояснил, почему «ополчение» не пошло на Одессу и Харьков. Новости

В мае 2014 года в Одессе и Харькове невозможно было провести «референдумы» о создании «республик», т. к. там не было силовой поддержки «ополчения». Об этом на пресс-конференции в Самаре (Россия) заявил экс-лидер «ополчения» Донбасса периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков).

«И в Харькове, и в Одессе должны были быть референдумы. Их не было по простой причине – их некому было защищать. В Донецке же, если бы наши группы (моя конкретно группа) не зашли, то все бы произошло по харьковскому и одесскому сценарию. При этом у меня был выбор – идти на Одессу или на Донецк. Были делегаты из Донецка и из Одессы. Они обращались не ко мне лично (меня тогда никто не знал толком, кроме узкого окружения), а к Аксенову (глава аннексированного Крыма, – ред.), а Аксенов их переправлял ко мне. Меня чуть ли ни на коленях умолял представитель Одессы идти на Одессу», – сказал он.

По словам Гиркина, причина, по которой «ополчение» не выдвинулось на Одессу и Харьков, – «крохотные силы». «Имея такие крохотные силы и не имея сухопутного сообщения, действовать вдали от российской границы я не решился. Если бы пошли на Харьков, там то же самое – некому было защищать, там все подавили в корне, в зародыше», – пояснил он.

Напомним, в ходе пресс-конференции Гиркин также рассказал, как в апреле-мае 2014 года сторонники «ДНР» защищали украинских военных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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