В Мариуполе отремонтируют роддом: Что изменится и когда (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) выделили миллионы гривен на реконструкцию роддома №2. Деньги заложены в бюджете на этот год. Реконструкция начнется уже через месяц, заменят все: от кровли до оборудования.

Мариупольчанка Инна Белоконь ждет мальчика. Сейчас она находится на сохранении в отделении патологии беременных. До роддома отсюда – 50 метров и 2 минуты пешком. Рожать женщина хочет именно там. «Своим врачам мы не изменяем. Они у нас самые лучшие. Поэтому я думаю, они как-то продумали выход из положения. А реконструкция, конечно с радостью. Это нововведение, что в лучшую сторону», – говорит будущая мать.

Мариупольчанке Екатерине Дубиной рожать примерно через три недели. Поэтому она точно успеет до ремонта. Однако уже понимает, чего именно не хватает для комфорта многим роженицам. «Чтобы были обязательно отдельные палаты, чтобы ребенок мог находиться с мамой. Плюс, касаемо условий личной гигиены, которые там. Тот же душ, в идеале в каждой палате, а так хотя бы один на несколько палат и недалеко от него добираться», – считает она.

Серые фасады роддома перекрасят. Масштабные преобразования ожидают здание и внутри. «Это будут родильные залы, это комфортные послеродовые палаты, палаты для новорожденных, наблюдение за новорожденными, ну, а мамочки с детками в совместных палатах пребывания. Перепланировки. Оснащение, так сказать, с нуля, современным оборудованием, необходимым для мониторинга, наблюдения за женщиной», – сообщила директор департамента здравоохранения Светлана Макарова.

Ремонт продлится год, а то и больше. Реконструкция должна начаться уже через месяц. Однако, роддом будет работать и дальше. Единственное изменение, женщины будут рожать в другом здании. Там, где находится гинекологический корпус.

Сейчас здесь идут работы: обустраивают часть помещения, где будут палаты, процедурный кабинет и родильный зал. «Площади некоторые не работали, некоторые мы сейчас своими силами пытаемся реанимировать. То есть мы покрасим, побелим, приведем в санитарные нормы. И будем работать также. У нас останутся те же врачи, у нас останутся те же акушерки, у нас останутся те же младшие медицинские работники», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Людмила Григор.

Поэтому Ирина, которая носит под сердцем младенца, может не беспокоиться. Будет рожать там, где хочет.

Источник: ТК «Донбасс»