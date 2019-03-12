Путина нужно придать военному трибуналу, – «экс-министр обороны ДНР». Новости

Президента России Владимира Путина нужно придать военному трибуналу. Об этом на пресс-конференции в Самаре (Россия) заявил экс-лидер «ополчения» Донбасса периода весны-лета 2014 года, «экс-министр обороны ДНР», ныне глава российского оппозиционного движения «Новороссия» Игорь Гиркин (Стрелков).
«Я всерьез полагаю, что если что-то у нас произойдет, то нам не придется ни казнить, ни даже судить Путина. По одной простой причине. 100% уверен, что Путина будет свергать не народная революция, Путина будет свергать его собственное окружение. Но то, что его необходимо придать суду, в этом вопросов нет. И, возможно, не просто суду, а суду военного трибунала – для этого есть все основания, к тому же, он человек изначально военный. По основаниям – можно много чего написать», – сказал он.
При этом Гиркин уверен, что у Путина есть двойники, которых задействуют в массовых мероприятиях. «Я знаю троих Путиных», – уточнил он.
Напомним, в ходе пресс-конференции Гиркин также рассказал, как в апреле-мае 2014 года сторонники «ДНР» защищали украинских военных. А также, почему «ополчение» не пошло на Одессу и Харьков.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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