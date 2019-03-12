Смертельный пожар в Красногоровке: Подробности трагедии (Видео). Новости

Новость о пожаре на окраине прифронтовой Красногоровки (Марьинский р-н, Донецкая обл.) всколыхнула многих жителей города. Трагедия произошла накануне вечером. Пылало в частном доме. В один вечер погибла семья: родители и два мальчика. Близнецам было четыре года.

Соседка Юлия Дудченко до сих пор не может прийти в себя. «Детки маленькие. Они такие были хорошие. Я лично не знаю… я детей этих любила, я не знаю… Они маленькие, они все время вдвоем игрались», – сказала она.

Люди из домов поблизости пожар заметили позже. Потому что открытого огня не было. Только дым. Местный житель Александр Величко, как только почувствовал запах гари, побежал на помощь. «Я, когда выскочил туда, там уже два парня было и женщина. Мы туда подошли к окнам, там дымище, и туда не зайдешь. Вызвали пожарную. Приехали, затушили», – рассказал он.

Чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, спасатели запросили подкрепление. Из Марьинки прибыла автоцистерна. Из-за густого дыма пожарные прокладывали себе путь буквально по сантиметрам. Тела родителей нашли на пороге, детей – в кроватках. «В результате проведенной разведки были найдены четыре тела без признаков жизни. На момент прибытия дом, этаж, перекрытие было уже охвачено огнем, поэтому о спасении людей не могло быть и речи», – сообщил начальник 7 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Руслан Калиниченко.

Причина пожара устанавливают полицейские. Спасатели же предполагают: трагедия произошла из-за неправильной работы печи.

Источник: ТК «Донбасс»

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