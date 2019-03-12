Прощай, книга жалоб: Куда теперь жаловаться, рассказали на Донетчине (Видео). Новости

Кабинет министров Украины принял решение об отмене ведения «Книги жалоб и предложений». Потому что считает – это пережитки прошлого. В тетради, которая висит в магазинах и кафе, никто ничего не пишет. А тратят на подобную канцелярию по Украине тысячи гривен.

Житель Краматорска (Донецкая обл.) Александр по магазинам ходит, однако в книгах жалоб от него – ни одного предложения. Потому что все устраивало. Но, что делать когда «допечет»? Куда писать теперь – не знает, поэтому и решение Кабмина не одобряет. «А куда жаловаться, если человеку что-то, например, не понравилось, не обслужили, если, допустим, вот купил товар какой-то, а он бракованный?», – говорит он.

Люди предполагают, что старые и всем знакомые книги для отзывов заменят телефонные «горячие линии», а еще – соцсети:

«Горячие линии-то остались, да. Людям есть, куда обратиться в случае чего»;

«Я думаю, наверное, через интернет, потому сейчас более все развитое».

Некоторые продавцы даже не знают, где у них лежит книга жалоб. Так как клиенты годами ее не требовали. «Не просили. Никто не спрашивает сейчас ее», – сказала продавец.

В магазине, где работает продавец-консультант Дарья, тетрадь «книги жалоб» пустая. Другое дело – обычный смартфон. Вот там можно найти множество отзывов. «В основном, все отзывы сейчас могут оставить в интернете, и даже если по геолокации кто-то что-то смотрит, то сразу видно отзывы о магазине, эти звездочки, статус, оценки, поэтому я думаю, она бесполезна», – говорит она.

Но, как отмечают в управлении по делам защиты прав потребителей, жаловаться есть куда. «Потребитель, мы говорим о потребителях, может обратиться непосредственно к субъекту хозяйствования, с жалобой письменно или в электронной форме, на сайт учреждения, или в письменной, кому как удобно. Или, по выбору потребителя, можно обратиться в Держпродспоживслужбу, или есть правительственная "горячая линия" 1545», – сообщила и. о. начальника управления по делам защиты прав потребителей в Донецкой области Светлана Семений.

Единственное условие – иметь чек. Потому что без него доказать, что вы купили бракованный товар или получили некачественную услугу, – будет крайне сложно.

Напомним, Кабинет министров Украины на дерегуляционном заседании принял пакет решений, отменив 149 устаревших нормативных документов, среди которых обязательное ведение «Книги жалоб и предложений».

Источник: ТК «Донбасс»

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