В базе данных правозащитников значатся 36 пропавших без вести детей. Новости

Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров на пресс-конференции «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.», которая прошла сегодня, 12 марта.

«За все время конфликта в базе данных ГО "Мирный берег" значатся 2 878. Речь идет о тех, о которых сегодня неизвестно, где они есть. Это в нашей базе данных ... А председатель СБУ Василий Грицак вообще называет цифру 403 на конец декабря 2017 года. В нашей базе данных на конец мая 2018 года – 1 148. И среди них 150 военных, 998 гражданских, 36 детей и 152 личности – неизвестно кто», – сказал Захаров.

* Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

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