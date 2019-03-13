Гиркин о захвате Донбасса: За 3 дня мэр Славянска умудрилась несколько раз сменить вектор. Новости

В 2014 году ситуация на Донбассе отличалась от Крыма тем, что в Донецкой области не было единой личности, на которую можно было бы сделать ставку. К тому же чиновники и полиция уверенно не поддерживали пророссийские силы. Об этом на пресс-конференции в Самаре (Россия) заявил экс-лидер «ополчения» Донбасса, «экс-министр обороны ДНР» периода весны-лета 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков).

«Ситуация на Донбассе и ситуация в Крыму – две большие разницы. В Крыму так или иначе существовали, пусть и не большие, патриотические организации, бизнес-структуры и лояльные к русскому движению чиновники», – отметил он.

Гиркин подчеркнул, что сначала о воссоединении Крыма с Россией «и мысли не было». «Думали, что будет очередное Приднестровье – с Россией, но формально не в ее составе. Для нас было неожиданностью, когда приняли решение о проведении референдума по поводу воссоединения с РФ. Я был просто поражен, т.к. понимал, что это шаг необратимый, это конфронтация с Западом. И я был поражен, что Путин на это пошел», – продолжил экс-лидер «ополчения», который также принимал активное участие в аннексии Крыма.

По его словам, на Донбассе было все иначе. «Вот вообще все иначе. Фактически Донбасс – это вертикально интегрированное в финансово-промышленные группы общество. В принципе, у нас в России то же самое. Поэтому на Донбассе при массовой народной поддержке все ждали решения "сверху", и образовался вакуум, который меня пугал. Если в Крыму была сделана ставка на Сергея Аксенова, и он ее оправдал, то на Донбассе такого человека не было. Те же, которые появились позже – тот же самый Захарченко, Ходаковский – они либо не имели реального авторитета, либо они играли "в свою игру". Кстати, Захарченко и Ходаковский особенно в первые два месяца действительно играли "в свою игру", и особо не торопились присоединиться к реальному сопротивлению», – пояснил Гиркин.

Он констатировал, что при захвате Донбансса многое приходилось формировать просто с нуля, т.к. местные чиновники и полиция полностью не поддерживали «русский мир». «Конкретный пример – мэр Славянска Неля Штепа. Она умудрилась за 3 дня несколько раз полностью сменить вектор. Т.е. сначала она поддержала нас, потом вступила в переговоры с СБУ, потом она снова поддержала нас. Куда ветер дул – она мгновенно разворачивалась», – сказал он.

«Полиция тоже не стремилась активно сопротивляться, но и сдаваться она тоже не собиралась. Чтобы они сдали оружие или перешли на нашу сторону – приходилось их заставлять. В том числе и насильственным путем», – резюмировал Гиркин.

Также в ходе пресс-конференции Гиркин рассказал, как в апреле-мае 2014 года сторонники «ДНР» защищали украинских военных. А также, почему «ополчение» не пошло на Одессу и Харьков. Кроме того он заявил, что президента РФ Владимира Путина нужно придать военному трибуналу.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т.к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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