Убыток – почти полмиллиона: На Донетчине в школе, где ураган снес крышу, уроки не отменили (Видео). Новости

На рассвете в Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) ураган сорвал крышу школы. Именно тогда все дети были дома. Сегодня, 12 марта, коммунальщики собирали остатки кровли.

Крышу школы сорвало в результате непогоды. Бригадир Валерий Изюмченко показывает обломки профнастила и досок. «Это все сдуло ветром, сюда все упало. Больше 400 квадратов повреждения, снесло всю крышу», – сказал он.

Обломки крыши свисали со здания. Их демонтировали спасатели. По словам местных жителей, почти сутки здесь не утихал шквальный ветер. «Ветер был страшный. Порывы такие. Конечно жутко. Ну, наверное, это так сделали крышу. Вот эти же стоят, а эта слетела», – говорит жительница Виктория.

«Мы с бабушкой увидели, что здесь валяется крыша. Мы с бабушкой испугались очень сильно, и я очень испугался сильно», – рассказал школьник Максим.

Кровля обрушилась, но уроки не отменили. Поэтому школьники были на учебе. Чиновники пообещали: помогут подлатать крышу, чтобы вода не затекала в классы. «Будет временное покрытие, то ли это будет рубероид, который мы не будем прикреплять к самой кровле. То ли это будет толстая пленка, для того, чтобы не дать возможности влаги попадать на кровлю», – сообщил Мирноградский городской голова Александр Брыкалов.

За чей счет капитально отремонтируют крышу школы – скажут после технической экспертизы. Сейчас сумма убытков составляет почти полмиллиона гривен.

Напомним, буря, разыгравшаяся этой ночью, сорвала внушительную часть покрытия из металлопрофиля общеобразовательной школы № 17, расположенной на ул. Карбышева.

Источник: ТК «Донбасс»

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