«Суперхенд» и пустота: Как выглядит Донецк от «Маяка» до железнодорожного вокзала (Фото, видео). Новости

Житель Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста» показал часть центральной улицы Артема – от торгового центра «Маяк» до железнодорожного вокзала.

После 2014 года один из крупнейших книжных магазинов, расположенных с ТЦ «Маяк» переформатирован в секонд-хенд, как следует из вывески – «Суперхенд».

Автомобилей на дорогах и людей на тротуарах очень мало, хотя свою поездку дончанин совершал в понедельник в 10:00. «Мертвая зона» начинается после горбольницы №20 – людей вообще нет, не работает супермаркет «Обжора», закрыты и мелкие магазинчики.

Примечательны рекламные щиты. До горбольницы № 20 они заполнены предложениями торговых сетей и поздравлениями с 23 февраля, но далее вплоть до железнодорожного вокзала идут оборванные либо просто пустые рекламные площади. Да и на последнем участке в районе ЖД уже не реклама, а пропаганда – цитаты ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко, информация о новых «республиканских» праздниках.

«Подъехали к железнодорожному вокзалу. Здесь выделяется красивая церковь. Справа – автостанция, и по центру – сам железнодорожный вокзал», – комментирует дончанин.

Остановка общественного транспорта «украшена» плакатами с пропагандой «республики», магазины в своем «убранстве» также стараются показать свою причастность к «ДНР».

На привокзальной площади – единицы людей. Что вполне логично. Пока до 2014 года работал вокзал и осуществлялось железнодорожное сообщение, это было одно из самых оживленных мест города. Сейчас же сюда приезжают лишь на местный рынок, который по понедельникам не работает. Вместо ранее разноплановых магазинчиков – сплошные ломбарды и секонд-хенды.

«Что касается железнодорожных перевозок, то сейчас курсируют междугородние и пригородные и поезда, а также осуществляются грузовые перевозки. То есть железная дорога мало по малу да работает», – комментирует «Виконста».

При этом с центрального жд-вокзала поезда не отправляются уже около 5-ти лет, с августа 2014 года.

Напомним, «Виконста» также продемонстрировал центральную часть города – проехал вдоль торгово-развлекательного центра «Золотое кольцо», мимо автостанции, а также по улице Университетской до Шахтерской площади.

Как сообщалось ранее, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день (несмотря на регулярные заверения «властей ДНР») поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят. Электрички в «ДНР» курсируют между Ясиноватой, Иловайском, Дебальцево, Енакиево и иными городами, также есть пассажирский поезд в «ЛНР».

В «ДНР» растут дети, которые в своей жизни ни разу не видели поезд или самолет.

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