Не обессудьте: Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала судьбу Донецка и Луганска. Новости

В 2019 году неподконтрольные Украине территории Донбасса не ждут ничего положительного, также возможно серьезное обострение в конце марта – начале апреля. Об этом рассказала участница проекта «Битва экстрасенсов» из Запорожья Наталья Разумовская, которая разложила карты на Луганск и Донецк.

Расклад карт она производила в онлайн-режиме, по просьбе ее подписчиков. «Я не хотела делать этого расклада – себя расстраивать, других расстраивать. Но очень просят, поэтому все-таки согласилась. Там тоже живут люди, и они хотят знать. К чему им готовиться. И не обессудьте, если будет что-то такое, чего вы бы не хотели услышать», – предупредила она в начале сеанса.

Т.к., по ее версии, Луганск – мужчина и Донецк – мужчина, то она раскладывала карты как для одного виртуального донецко-луганского мужчины. «К тому же обе территории рядом, поэтому, думаю, ничего разного их не ждет», – предупредила Разумовская.

«Когда смотришь карты для людей хотя бы полусчастливых, то хоть что-то может радовать. А здесь смотришь… Итак – мужчина, у него в прошлом лежит коса. Это означает угрозу. В этой ситуации мужчина взял косу, скосил траву на поле, чтобы подготовить его для нового урожая. Но он так скосил эту траву, что урожая даже не предвидится», – начала вещать Разумовская.

По ее словам, у данного виртуального мужчины в далеком прошлом жизнь – мечта. «Влюблялся, дома строил, дети в школе – красота, все было хорошо. А в 2019 году у этого виртуального мужчины даже рождения детей нет. Вот в прошлом – полно детишек, а сейчас…», – продолжает она.

Расклад карт она делала 11 февраля, и предсказывает, что самое сильное потрясение года будет через месяц-полтора, т.е. примерно в конце марта – начале апреля. «Рядом со здоровьем ложится карта "гроб" – это смерть. Это говорит о том, что в 2019-м будут смерти. Если бы ко мне пришел реальный мужчина и рядом со здоровьем выпала бы карта "гроб", то я бы его отправила к врачам, чтобы он проверился. Но в случае Донецка/Луганска, когда выложили все карты, то с гробом ложится крест. Соединение карт "крест" и "гроб" означает смерть. Пугаю я вас или нет, но как карты легли, так я и говорю. Причем, эти карты "над головой". А значит, что месяц-полтора – т.е. будет какое-то новое обострение, которое приведет к смертям, шандарахнет… Будет какой-то взрыв, на который указывает карта смерти – и она говорит, что срок – месяц-полтора. Но после этого все опять как будто успокоится», – пояснила гадалка.

Недалеко от карты смерти выпала карта «книга». Это, по словам Разумовской, может трактоваться как принятие каких-то законов, которые приводят неподконтрольные территории к плачевному состоянию. «Вот открывается книга, и переписывается закон. А если рядом с книгой лежит крест, то можете представить, как этот закон переписывается. Когда с книгой рядом ложатся благополучные карты, то это означает законы, которые приводят к чему-то новому, изменения. А здесь ложится карта книги, за ней – карта "крест", после креста – карта "гроб". То есть можно еще трактовать как – законы умерли», – констатировала она.

«И тут же карта "змея". Змея сидит около креста, как будто крест на могиле, а из-под него змея выползает, открывает пасть и кусает ядом. Я бы это трактовала так – радоваться, когда умерли», – сказала предсказательница.

В финансовом плане состояние плачевное. «Денег нет. Работа как бы есть, но на этой работе начальники сидят, которые вообще могут не платить деньги. И как раньше, если помните, когда на предприятии не было денег, отдавали продукцией – порошком, гвоздями… Кто что производил. Так и здесь такое показывается», – рассказывает гадалка.

При этом денег нет не у всех. «Карты показывают, что для кого-то денег нет, но кто-то получает большой букет (он означает – деньги, успех, удача). Хотя в целом я не могу сказать, что этот виртуальный мужчина бедный – деньги есть, деньги водятся. Но и ссоры идут за эти деньги. И здесь карты показывают плохой союз», – говорит она.

В 2019 году в «ДНР» и «ЛНР» сохранится их бесправное состояние, когда «республики» самостоятельно и гагу ступить не смогут. Выпадает карта «связь». «Этот наш донецко-луганский мужчина постоянно кому-то звонит или по интернету связывается. Постоянно. Он прям спит с телефоном. Перед тем, как что-то сделать – звонок, еще что-то сделать – надо 100 раз позвонить. Когда я смотрю карты живого мужчины, то по будущему можно увидеть – вот то-то изменится, то-то, поменяешь работу. Т.е. идет движение. Здесь же лежит только интернет, связь – и все, пустота. Т.е. получается, что сам этот донецко-луганский мужчина не думает, что все-таки будет, прежде чем даже подумать ему нужно 100 раз посоветоваться, позвонить куда-то», – детализирует Разумовская.

И самое печальное, с ее точки зрения, что людям некуда деваться, они уже не смогут покинуть эти территории. «Уже никто никуда оттуда не едет. Никуда. Или заграница закрыта, или бумаги поменялись. По иным картам я вижу угрозу, значит, нужно уезжать. Карта показывает, что гора стоит рядом, но уже какой-то есть запрет. Чтобы уехать за границу – нужны бумаги, чтобы бумаги сделать – нужны деньги, а их нет. А т.к. денег нет, то все сидят дома и вспоминают прошлое», – разъясняет увиденное гадалка.

Также Разумовской карты «показали», что в 2019 году «ничего не решится». «Все будет то же самое. Не могу сказать, что 2019-й будет благополучным. Когда выпадает карта смерти – как я могу говорить, что год будет благополучным? Есть в колоде плохие карты – "гроб", "коса" и "смерть". Вот все они здесь выпали, и причем рядом. Это очень редко бывает. Поэтому вот живому мужчине я бы сказала – вам угрожает смерть. Если ее можно избежать, то я прошу прийти родственников, чтобы посмотреть ситуацию еще раз через кого-то. И в некоторых случаях можно избежать смерти. Но не в случае с нашим виртуальным мужчиной», – акцентировала она.

Выпала карта «развилка». «К концу 2019 года настолько дела будут плачевны, что будет стоять развилка – куда идти, куда податься. То есть люди будут стоять перед выбором, и выбирать будут сами. Но о каких бы то ни было серьезных изменениях (например, в статусе) я не вижу», – резюмировала предсказательница.

Как сообщалось ранее, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ (в отставке) Олег Стариков считает, что «гибридная война» продлится до 2024 года. Глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес акцентирует, что конфликт на Донбассе не разрешится в ближайшие 5-7 лет. По мнению экс-посла США в Украине Джона Хербста, из-за давления санкций Россия может пойти на мир на Донбассе, но Крым вернуть в ближайшей перспективе украинским властям не удастся. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться об урегулировании конфликта на Донбассе только после проведения выборов в Украине и смены украинской власти. А астрологи утверждают, что война на Донбассе завершится в 2021 году.

Читайте также: