Правозащитники рассказали о незаконных местах лишения свободы на неподконтрольном Донбассе (Инфографика). Новости

В базе данных правозащитников содержатся сведения о 204 незаконных местах лишения свободы на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров. Пресс-конференция «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.» прошла 12 марта.

«Органы власти говорят о создании 128 мест лишения свободы и удерживания пленных на оккупированных территориях. И через них прошло 3,5 тыс. людей, 1,7 тыс. – это гражданские», – сказал Захаров.

«По нашим данным, таких мест несвободы незаконных – 204. Из них в Донецкой области – 116, в Луганской – 88. В базе данных – 3736 заключенных прошли через эти 204 "учреждения", среди них 1654 – это военные, 2082 – гражданские», – добавил он.

Также правозащитники рассказали о местах, где незаконно удерживалось наибольшее количество людей. «Это бывшее управление СБУ в Донецке, в Луганске, на заводе "Изоляция" и др. Все эти данные подтверждены документально», – сообщил правозащитник.

* Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

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