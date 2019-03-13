Избирательная кампания становится более напряженной и конфликтной, – политолог. Новости

Избирательная кампания с приближением дня голосования на выборах президента Украины становится все более напряженной и конфликтной. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Есть риск возникновения острого политического кризиса, если кампания будет развиваться именно таким образом. Попытка одного из кандидатов победить любой ценой как раз и может помочь россиянам, потому что может спровоцировать внутренний политический кризис», – сказал он.

«Еще одна составляющая, которая также может сработать на этот кризис, это противостояние силовиков и правоохранительных органов», – продолжил Фесенко.

По его словам, также есть еще один новый фактор, который сильно влияет на ситуацию. «Является потенциальным фактором риска. Это так называемые парамилитарные группы», – отметил политолог.

«Сейчас очень важно всем участникам предвыборной гонки не перейти за красные линии. Нам нужна нормальная избирательная кампания и нужен легитимный президент, чтобы не было сомнения в чистой победе президента. Если соревноваться грязными методами за победу, это может дискредитировать и сами выборы, и победу одного из кандидатов. В этом, на мой взгляд, серьезная проблема, которой нужно избежать», – убежден Фесенко.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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