Как в Марьинке: Курсанты ВСУ готовятся к наступлению на виртуальных БТР (Фото). Новости

Будущие командиры механизированных подразделений ВСУ закрепляют теоретические навыки при помощи научно-тренажерных комплексов, которые являются почти точной копией украинского БТР-4Е. Тренажеры моделируют ситуацию с учетом боев на Донбассе.

«Местность у нас привязана к населенному пункту Марьинка. Враг – это усиленный взвод террористов, у них на вооружении 3 танка Т-72, 3 БМП и пехота, которая вооружена ПТУР, пулеметами и гранатометами», – рассказывает преподаватель Егор Якимов.

Тренажеры позволяют эффективно отработать технику и боевые навыки. Все детали тренажера, как у настоящего БТР, что помогает курсантам привыкнуть к машине. «Этот тренажер от настоящего БТР-4Е ничем не отличается. Просто это сделанный макет его. Все – и панель, и автоматическая коробка передач, все реально, все как в обычной машине», – отмечает курсант Владимир Горачек.

Поле боя напоминает компьютерную игру. Главной особенностью является виртуальный мир, где курсанты тренируются в наступательных действиях. На электронной карте фиксируются и отображаются все перемещения боевых машин. Четыре современных тренажера БТР позволяют сразу трем экипажам выполнять учебное боевое задание в имитированной тактической среде. Это три механизированных отделения и машина командира взвода, который управляет действиями своих подчиненных.

«Задача – это отработка наступления механизированного взвода в городе. Это ведение боевых действий в особых условиях», – говорит тренер.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Военного ТВ Украины»

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