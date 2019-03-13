«Марши пленных», незаконное удерживание, пытки: Правозащитники представили данные (Инфографика). Новости

Правозащитники зафиксировали не менее 3-х тысяч случаев пыток пленных со стороны незаконных вооруженных формирований в местах несвободы на неподконтрольных украинским властям частях Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров. Пресс-конференция «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.» прошла 12 марта.

«Органы государственной власти утверждают, что все, кто был в плену, были подвержены пыткам», – сказал Захаров.

«Этот вопрос нужно еще исследовать, но не менее 3 тыс. случаев пыток пленных со стороны незаконных вооруженных формирований было. В целом через эти места несвободы прошли более 6 тыс. человек. Удерживание в них на оккупированных территориях можно приравнять к пыткам и плохому обращению», – добавил он.

По словам Захарова, правозащитниками также задокументировано 23 случая незаконного задержания людей украинскими силовиками на подконтрольной украинской власти территории. При этом только 3 из задержанных принимали участие в насильственных действиях, направленных на свержение власти. Остальные – это участники ненасильственных митингов и гражданские, которые не имеют никакого отношения к политическим событиям.

Директор ХПГ также отметил серьезность вопроса, а также тот факт, что много данных дает Миссия по правам человека ООН, которая работает на неподконтрольной и подконтрольной территории.

Кроме того, правозащитник сообщил, что многие люди стали жертвами покушения на человеческое достоинство. Это и «марши пленных», которых зафиксировано два в Донецке, и тяжелая неоплачиваемая работа пленных, и содержание в помещениях с ненадлежащими условиями, и принуждение к различным незаконным действиям.

* Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

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