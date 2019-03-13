У миграционной службы новый сервис: Чат-бот поможет оформить ID-карту (Видео). Новости

В Украине получить консультацию по оформлению биометрических документов и воспользоваться официальными электронными сервисами миграционной службы теперь можно в популярных мессенджерах Viber и Telegram. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга в Киеве рассказал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
«С помощью чат-бота можно в интерактивном режиме, во-первых, получить консультацию. Во-вторых, записаться в электронную очередь. В-третьих, получить информацию о состоянии изготовления документов», – сказал он.
«Миграционная служба оформляет и выдает паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Очень много граждан потом ожидают изготовления документов. Благодаря этому сервису – чат-боту, они могут узнать об изменениях и состоянии изготовления документов. В чат-боте сразу придет сообщение, что состояние изменилось», – добавил глава миграционной службы.
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