Сводка из зоны ООС за 12 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, при этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли в том числе запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских войск были обстреляны:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Павлополя;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял украинские позиции из минометов калибром 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 27 единиц. Под огнем оказались поселок Зайцево на северной окраине Горловки; село Васильевка и поселок Каштановое вблизи Ясиноватой; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред), Саханка и Сосновское. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое и снайперское оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе и села Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».