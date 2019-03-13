Парадокс выборов: Политолог рассказал о возможных рисках. Новости

В Украине после завершения президентских и парламентских выборов сохраняется риск возникновения политического противостояния. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Все иностранные журналисты отмечают, что это наиболее парадоксальные и наиболее интересные выборы, которые они видят в мире. Таких неоднозначных и парадоксальных выборов больше нет ни в одной стране мира сейчас. В этом мы стали снова интересными для мира. И это позитивно. Не только войной, не только коррупционными скандалами, но и интересными выборами», – сказал он.

«Парадокс этих выборов в том, что кто бы ни победил на президентских выборах, его партия может проиграть на парламентских. Этот период между президентскими и парламентскими выборами будет очень сложным и неоднозначным», – считает Фесенко.

По его мнению, такая ситуация может вылиться в политическое противостояние между президентом и парламентом, а также между президентом и правительством уже после парламентских выборов в Украине.

Политолог также отметил, что избирательная кампания с приближением дня голосования на выборах президента Украины становится все более напряженной и конфликтной.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

Читайте также: