Правозащитники подсчитали количество разрушенных на Донбассе домов (Инфографика). Новости

Правозащитники задокументировали информацию о более чем 20 тысячах поврежденных и разрушенных в результате боевых действий жилых домах на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции, представляя доклад*, заявил директор Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров. Пресс-конференция «Насильственные преступления, совершенные в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014-2018 гг.» прошла 12 марта.

По словам Захарова, у правозащитников есть задокументированная информация о поврежденных и разрушенных в результате военных действий жилых домах. «В нашей базе есть информация о более чем 20 тыс. таких жилых домов и более чем 2,5 тыс. объектов инфраструктуры. Но по состоянию на конец 2017 года в целом повреждено около 40 тыс. жилых домов. И серьезно пострадали около 10 тыс.», – сказал он.

«У нас есть данные двух видов. Одни данные мы внесли в базу – то, что нашли и зафиксировали. Вторые – это то, что мы получили в ответах на информационные запросы. И там из них выплывает, что еще больше повреждений», – добавил правозащитник.

Одной из причин этих разрушений и гибели людей директор ХПГ назвал размещение артиллерии незаконных вооруженных формирований в жилых кварталах, возле школ, больниц, детских садов и т.д. Так действовали, по его словам, и некоторые из военных частей ВСУ.

* Доклад охватывает период с конца 2014 года и до конца 2018 года.

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