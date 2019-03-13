Путину не нужно заканчивать войну на Донбассе, – политолог. Новости

Наименее реалистичное обещание кандидатов в президенты Украины – это быстрый и легкий мир на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Фесенко.

«Ситуация патовая. Я недавно принимал участие в совместных консультациях с российскими и немецкими коллегами. Россияне говорят: "А Путину не нужно заканчивать войну на Донбассе. Пока идет война, Украина не будет ни в НАТО, ни в ЕС, что бы ни обещал Порошенко или кто-то еще". Поэтому есть интерес продолжать ее дальше», – сказал он.

«Если кто-то думает, что завтра легко сможет договориться с Путиным и прекратить войну – это неправда. Потому что ключ или кнопка от завершения войны не в Киеве, и не в руках нового украинского президента, а в Москве. И, конечно, у нас, но с точки зрения противостояния российской агрессии. А просто так завершить войну, к сожалению, не удастся», – добавил Фесенко.

Политолог отметил, что избирательная кампания с приближением дня голосования на выборах президента Украины становится все более напряженной и конфликтной. Он также считает, что в Украине после завершения президентских и парламентских выборов сохраняется риск возникновения политического противостояния.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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