Видеть сквозь броню: Украинские инженеры разработали уникальный шлем для танкистов. Новости

Украинские инженеры разработали шлем с функцией дополненной реальности для экипажа бронированной техники. Он позволяет видеть сквозь броню танка, определять технику врага, следить за топливом и боезапасом машины.

Команда украинских специалистов по виртуальной дополненной реальности, анализу данных и разработке искусственного интеллекта за 2 года создала уникальный шлем для танкистов.

«Основные направления нашей деятельности – это хардварная разработка. Можно здесь увидеть комплексы, собирают шлемы, камеры и блок обработки информации. И софтверная разработка – здесь разрабатывают программное обеспечение в сфере компьютер-вижн. Мы создаем панораму в 360 градусов, склеенную из видео с камер. Отдельное наше направление – искусственный интеллект. У нас есть обученная нейросеть, которая определяет 13 классов техники, а также отличает гражданских и военных», – рассказывает руководитель проекта Михаил Гречухин.

Идея создания шлема с функцией дополненной реальности у Михаила возникла во время войны на Донбассе. На фронте он был танкистом. «Наш танк подорвался на Донецкой кольцевой дороге, на съезде с нее. Проезжая эту местность, я думал, как на тяжелой технике трудно следить за обстановкой, например, обнаруживать мины – только вылазить из люка по пояс», – вспоминает бывший военнослужащий.

«После демобилизации я занялся невоенным проектом, связанным с дополненной реальностью, а в 2016 году решил с помощью этой технологии решить проблему плохого обзора в бронетехнике», – добавил разработчик.

Шлем – только один из элементов системы, позволяющий экипажу видеть обстановку вокруг танка. «Система состоит из набора камер, центрального модуля, который обрабатывает это все, и шлема», – сообщил руководитель направления искусственного интеллекта Егор Морылев.

Поверх изображения с камер боец в этом шлеме видит дополнительную информацию – скорость машины, карту местности, прицел орудия, остаток топлива и боеприпасов. Данные выводятся в зависимости от роли экипажа и боевой ситуации.

«У водителя, механика или стрелка – у них совершенно другие задачи. Мы им показываем совершенно другие модули. Для стрелка – это дальномер, цели, по которым нужно работать, и оружие. У водителя – это может быть навигация, мы можем ему показывать путь, по которому, например, можно объехать минное поле», – отметил руководитель отдела дизайна Денис Давыдов.

Элементы интерфейса в шлеме понятны военным в разных странах мира. Украинская компания не только внедряет у себя стандарты НАТО, но и участвует в их разработке. «После первых публикаций в западной прессе нас увидел руководитель группы НАТО, которая занимается стандартизацией систем дополненной реальности для военной бронированной техники, и через Минобороны Украины пригласил нас стать членом этой группы. Мы предлагаем свой вариант визуализации данных. Его уже приняли за основу, и в мае ожидаем официального утверждения», – рассказал руководитель проекта Михаил Гречухин.

Украинская компания уже представила свою разработку на международных выставках вооружения и нашла потенциальных заказчиков. Для украинской армии системы планируют поставлять бесплатно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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