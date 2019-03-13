На Николаевщине переселенцы обсудили проблему жилья. Новости

В Николаеве сейчас проживают 5,2 тыс. переселенцев, в Николаевской области – 8 тыс., для них, как в других регионах, самой острой и актуальной является проблема жилья. Об этом сообщил глава общественной организации «Помощь вынужденным переселенцам "Новая жизнь"» Юрий Остродинов.

Галина Кузьмичева в 2014 году приехала в Николаев из г. Ровеньки (Луганская обл.) вместе с четырьмя детьми. «Актуальна очень проблема жилья, потому что все понимают – когда нет своего угла, как и нет поддержки для того, чтобы помочь. Когда нужно все самим. Когда тебе рассказывают, как жить, а правила игры диктуются другими людьми – арендодателями. Жить очень сложно», – отмечает женщина.

«Здесь я уже третий год, в г. Новая Одесса, работаю, обустроились. В Луганске квартира осталась, но ехать некуда пока куда-то», – рассказывает переселенец Юрий Котов.

«Мы с женой из Луганской области, г. Стаханов. Приехали, уже 5 лет тыняемся, можно сказать, по всем городам Украины. Вроде свои здесь, но и чужие. Выходит, что мы здесь никому не нужны. В данный момент мы оба безработные. Работу не можем себе найти, или идешь, устраиваешься, месяц-два, а тебя кинули – и с деньгами, и со всем остальным», – говорит переселенец Ровшан Джафаров.

Чтобы программа социального жилья для переселенцев заработала в каком-то конкретном населенном пункте местный совет должен проголосовать за участие в ней, а чтобы чиновники могли призвать Николаевскую областную власть к участию в проекте, нужны заявления от переселенцев. Глава Общественного совета при МинВОТ Геннадий Борисичев ожидает по 100 заявлений от ВПЛ от каждого большого города, чтобы подтвердить актуальность программы.

«Люди, которые пострадали от вооруженной агрессии, мы должны предоставить властям доказательства, что эта программа нужна, поэтому я сейчас в Николаеве, чтобы рассказать об этой программе и продемонстрировать социальные нужды по этой программе», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Николаев»

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