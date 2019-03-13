В Украине расширен перечень вещей для новорожденных в «пакете малыша». Новости

В Украине расширен перечень необходимых вещей для новорожденных, которые входят в «пакет малыша». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 марта, в ходе заседания правительства сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
«В рамках инициативы "пакет малыша" каждая семья, в которой родился ребенок, бесплатно получает пакет с вещами, необходимыми в первый период жизни ребенка. "Пакет малыша" формировался на основе опроса молодых мам и предусматривал 25 наименований вещей – детскую одежду, пеленки, подгузники и прочее», – напомнил он.
«По результатам мониторинга общественного мнения перечень вещей расширен, и на сегодня он включает 28 наименований», – сообщил Рева.
По его словам, с начала реализации инициативы «пакет малыша» получили более 144 тыс. семей. «В 2019 году планируется обеспечить более 310 тыс. новорожденных этой помощью», – добавил министр соцполитики.
Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Но в Донецкой области «бэбибоксы» до сих пор не выдают.
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