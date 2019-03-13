Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Вячеслав: «11:28. На "Каргилле" в ДНРу 70 с льготной. Пропускная ппц. Если не сказать хуже»;

Nik: «11:40. На "Каргилле" в Украину льготной 40, обычной 85»;

«Sharap»: «12:05. За последний час подвинулись на 14 машин. Надо думать, закончились перевозы и суперльгота. Стою в общей очереди на "Каргилле" уже 7 часов. Передо мной 23 машины. Хвост очереди метров 60 от моста, льгота чуть меньше»;

Иван: «12:07. Из Донецка на туалетах после моста. Льготы на 20 машин меньше. "Каргилл"»;

«Sharap»: «13:03. За 8 часов в общей очереди на "Каргилле" все еще восьмой»;

Иван: «13:47. "Каргилл" в Украину машин 40+-, льготы почти нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Юлия: «10:57. Еленовка. Родители приехали в 6 утра. Были 74. Сейчас запустили только машин 15 из общей очереди, все остальные льгота и "суперльгота"»;

«Cat»: «12:18. Еленовка в Мариуполь – *опа. Уехал оттуда»;

Алексей: «12:34. В Еленовке в Донецк почти от сигарет. В Украину – от поворота»;

«Администратор»: «13:38. Еленовка из Донецка – с 6 утра обычная очередь продвинулась машин на 30»;

Юлия: «14:09. Новотроицкое – пусто».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «10:27. Сейчас в Октябре в Мариуполь около 40 машин»;

Сергей: «13:10. Выехали из Донецка в 9 через Гнутово, прошли нормально везде, но стоим в Сартане час».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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