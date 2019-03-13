В Украине с 1 апреля многодетным семьям начнут выплачивать новые пособия. Новости

В Украине с 1 апреля многодетные семьи получат доплаты в виде ежемесячного пособия от государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 марта, в ходе заседания правительства рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, с 1 апреля доплаты многодетным семьям будут выплачивать в размере 1626 грн на ребенка, но до конца года пособие немного увеличится.

«Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и каждого последующего ребенка до 6 лет ежемесячное пособие от государства в размере прожиточного минимума на ребенка до 6 лет», – заявил Рева.

«С учетом размера прожиточного минимума среднемесячный размер выплаты составит с 1 апреля 2019 года 1626 грн в месяц на одного ребенка, с 1 июля 2019 года – 1699 грн, с 1 декабря 2019 года – 1779 грн на одного ребенка в месяц», – добавил министр социальной политики Андрей Рева.

В Министерстве социальной политики Украины подсчитали, что право на выплату такого пособия получат 158,8 тыс. детей.

«Ежемесячная государственная помощь будет назначаться и выплачиваться органами социальной защиты населения по месту проживания многодетной семьи за счет средств государственного бюджета в виде субвенции местным бюджетам в рамках тех бюджетных назначений, которые предусмотрены государственным бюджетом на 2019 год», – сообщил Рева.

«Общая потребность в средствах для выплаты помощи составит около 200 млн грн в месяц», – добавил он.

Соответствующий нормативный акт по данному виду выплаты сегодня был принят на заседании Кабинета министров Украины.

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