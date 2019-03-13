В Донецкой области пенсионеры получат субсидии деньгами вместе с пенсией. Новости

В Донецкой области выплата монетизированных субсидий пенсионерам привязана к датам получения пенсий и синхронизирована с формой их выплаты. Об этом сегодня, 13 марта, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

«Вопрос для нас новый. Мы начали реализовывать положения законодательства по выплате монетизированных субсидий с 1 марта текущего года на основании принятого в декабре прошлого года постановления правительства, которое регламентирует наши действия», – напомнила Наталья Рад.

Она обратила внимание на то, что ПФУ занимается именно выплатой субсидий, которые назначили органы социальной защиты, на основании расчетов с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за потребленные услуги. То есть то, что касается права на субсидию ее размера, не входит в компетенцию ПФУ.

«Что касается получения субсидии пенсионерами, то наши пенсионеры сегодня получают пенсии или через предприятия "Укрпочты", или через банки. В данном случае, порядок выплаты субсидий максимально удобен и синхронизирован с той формой выплаты пенсий, которая была у пенсионеров до 1 марта. То есть тем, кто был получателем через почту или банк, тем же способом началась и будет продолжена выплата субсидий. Они выплачиваются в те же дни, что и пенсия – с 4 по 24 числа месяца. Выплаты уже начались, и получили положительные отклики», – отметила начальник Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области.

Опережая потенциальные вопросы пенсионеров, Рад также сказала, что всем получателям субсидий будут отправлены сообщения об их сумме, чтобы они своевременно оплачивали коммунальные услуги для того, чтобы и в дальнейшем сохранялись эти выплаты. По всем вопросам Наталья Рад попросила пенсионеров обращаться заранее.