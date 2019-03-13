В Славянске озвучили среднюю зарплату медиков. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в 2018 году средняя зарплата врачей составила 7 183 грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

Кроме того, за прошлый год средний уровень оплаты труда медицинского персонала среднего звена – 4 901 грн, младшего медицинского персонала – 3 928 грн, других работников здравоохранения – 4 302 грн.

Лях отметил, что на заработную плату работников медицинских учреждений города приходится 76% общего фонда здравоохранения Славянска. «По состоянию на 31 декабря 2018 года общий фонд учреждений здравоохранения вырос до 196 млн 349 тыс. грн, что на 16% больше, чем в 2017 году», – акцентировал мэр.

На сегодняшний день в Славянске медицинская помощь предоставляется в 11 лечебно-профилактических учреждениях, 7 из них финансируются из городского бюджета. ЛПУ рассчитаны на 821 койко-место. Амбулаторный прием ведется в 10-ти амбулаториях КЗ «Центр первичной медико-санитарной помощи г. Славянская», 5-ти консультативных поликлиниках, в том числе детской и женской консультациях.

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