Пересчет пенсий: У кого наибольшие и наименьшие выплаты в Донецкой области. Новости

В Управлении пенсионного фонда Украины рассказали, от чего зависит размер повышения пенсии и кто получит самые большие и самые маленькие доплаты. Об этом сегодня, 13 марта, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

По ее словам, по состоянию на 1 марта в Донецкой области своевременно проведен перерасчет пенсий всем пенсионерам, которые имели право на перерасчет. За основу брался показатель средней зарплаты по Украине, с уровня которого выплачиваются страховые взносы.

Она назвала основные цифры. «Повышение получат более 701 тысяч пенсионеров, средний размер повышения – 678 грн. Формула перерасчета состоят из трех множителей – средняя зарплата по Украине, показатель зарплаты человека, индивидуальной, и показателя – коэффициента трудового стажа. Если у человека была большая зарплата и большой стаж работы, то его пенсия и сейчас значительная, и повышение будет ощутимым. В нашем регионе это присуще шахтерам и металлургам. Вместе с тем, работники бюджетной сферы, сельского хозяйства, которые традиционно имеют невысокие зарплаты, могут рассчитывать на незначительную прибавку», – сказала руководитель областного управления ПФУ.

«Если касаться цифр, то повышение к пенсии до 100 грн, по результатам перерасчета, получили около 100 тысяч пенсионеров, а повышение более 1 000 грн имеют 211 тысяч пенсионеров», – отметила Наталья Рац.

По ее словам, перерасчет пенсии благодаря росту, или индексации средней зарплаты по Украине составил 17%. На этот уровень выросла средняя зарплата по Украине и для пересчета это составило 4 тыс. 404 грн. 35 копеек.